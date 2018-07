Venda parou em 2010 Em 2010, a venda e a utilização de implantes mamários de silicone da empresa francesa Poly Implant Protheses (PIP) foram proibidas na França. A Agência de Segurança Sanitária dos Produtos de Saúde do país descobriu que o fabricante utilizava nos implantes um gel de silicone que não era autorizado para fins médicos. As investigações foram desencadeadas pela taxa anormal de reações inflamatórias e de rompimento das próteses. Em 2011, a empresa, que era a terceira maior fabricante mundial dessas próteses, sofreu liquidação judicial e foi acusada de fraude. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária brasileira (Anvisa) proibiu a venda e utilização dessas próteses no País em abril de 2010.