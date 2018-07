Vendas antecipadas de café aumentam; estão aquém de 2012--Cepea As vendas antecipadas de café da nova safra do Brasil estão bastante inferiores ante a última temporada, apesar do ritmo mais acelerado observado nos últimos 15 dias, informou o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) nesta terça-feira.