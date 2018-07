Vendas da 'Cyber Monday' devem bater recorde nos EUA, dizem analistas

A expectativa é de uma alta de 20 por cento mesmo depois de muitos consumidores terem antecipado suas compras, com os varejistas começando a fazer ofertas da "Cyber Monday" no domingo.

O crescimento não deve ser visto apenas em varejistas online como a Amazon.com. Redes que conseguiram integrar seu negócio real com o e-commerce também devem se beneficiar do crescimento virtual.

O Wal-Mart, Target Corp, Toys R Us, Macy's, J.C. Penney e Best Buy estão entre as companhias com lojas físicas que começaram a fazer ofertas online mais cedo neste ano.

"Todas estão atrás da Amazon, mas algumas estão conseguindo tirar o atraso", disse o analista Brian Yarbrough, da Edward Jones.

A "Cyber Monday" é o dia mais cheio do ano para as vendas online nos EUA e segue o final de semana de Ações de Graças, que dá início à temporada de fim de ano.

(Por Dhanya Skariachan e Phil Wahba)