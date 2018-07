Vendas da Ford na China sobem 9% em agosto na comparação anual

O resultado ocorre após um aumento anual de 25 por cento registrado em julho e de 17 por cento em junho.

As vendas da Ford nos primeiros oito meses do ano totalizaram 717.537 veículos, um aumento de 30 por cento em relação ao mesmo período do ano anterior, informou a montadora norte-americana nesta sexta-feira.

As vendas da Ford na China têm sido reforçadas por um forte crescimento dos modelos SUV, e pelo Ford Kuga e Ford EcoSport.

A Ford planeja lançar sua marca premium Lincoln na China ainda este ano, com planos de abrir oito concessionárias da Lincoln em sete cidades chinesas a partir de outubro.

