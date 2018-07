Vendas da safra de soja 13/14 de MT avançam para 55,2% do total

A comercialização avançou 6,4 pontos percentuais na comparação com o levantamento do mês anterior, mas ainda está 14 pontos atrás do índice registrado nesta mesma época da safra passada, quando os preços atingiram elevados patamares.

O Imea projeta uma safra recorde de 25,7 milhões de toneladas em 13/14.

A colheita da soja 13/14 começou no Estado ao final do ano passado.

Até a última sexta-feira, 1,9 por cento da área de 8,3 milhões de hectares havia sido colhida, levemente à frente da safra passada.

(Por Roberto Samora)