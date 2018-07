Vendas de aço no Brasil caem 7,5% em fevereiro-Sindisider As vendas de aços planos realizadas pelos distribuidores associados ao Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda) no país caíram 7,5 por cento em fevereiro, na comparação com mesmo mês do ano passado, informou nesta quarta-feira o sindicato do setor, Sindisider.