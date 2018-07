Vendas de carne do Brasil caem 1,49% de janeiro a abril de 2012 A exportações de carne bovina nos primeiros quatro meses do ano somaram 348,9 mil toneladas, em queda de 1,49 por cento na comparação com o mesmo período de 2011, segundo dados divulgados nesta terça-feira pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec).