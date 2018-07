Vendas de celulares caem pela 1a vez desde 2009, diz Gartner

"Condições econômicas difíceis, mudanças nas preferências dos consumidores e intensa concorrência no mercado enfraqueceram o mercado mundial de celulares", afirmou Anshul Gupta, analista da Gartner.

As vendas de smartphones, categoria liderada por Samsung e Apple, continuaram em alta, sendo que aparelhos mais desenvolvidos devem responder por mais da metade do mercado pela primeira vez neste ano.

As vendas globais de celulares a usuários finais caíram 1,7 por cento, para 1,75 bilhão de unidades em 2012, segundo a Gartner. Samsung e Apple seguiram na liderança do setor, com a empresa sul-coreana vendendo 385 milhões de aparelhos, sendo 53,5 por cento deles smartphones, enquanto a Apple vendeu 130 milhões de unidades.

No quarto trimestre apenas, Apple e Samsung responeram por 52 por cento das vendas de smartphones, ante os 46 por cento sobre o trimestre anterior.

A chinesa Huawei ficou com a terceira colocação nas vendas globais de smartphones pela primeira vez, no quarto trimestre. A companhia vendeu 27,2 milhões de smartphones em 2012, salto de 74 por cento.

(Por Paul Sandle)