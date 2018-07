Entre as regiões do país, a única que apresentou crescimento, no período, foi o Centro-Oeste, com alta de 1,7 por cento nas vendas, a 554 mil toneladas.

As exportações caíram 86,4 por cento no mesmo período de comparação, para mil toneladas.

No primeiro bimestre, as vendas alcançaram 10,6 milhões de toneladas, crescimento de 1,8 por cento sobre igual período de 2012.

(Por Juliana Schincariol)