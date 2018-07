Vendas de equipamentos de rede da Nokia caem 22%

A Nokia disse nesta quinta-feira que as vendas da Nokia Solutions and Networks caíram para 3,1 bilhões de euros no quarto trimestre sobre um ano antes, abaixo das expectativas de 3,2 bilhões de euros em uma pesquisa da Reuters.

A empresa estimou que as margens operacionais ajustadas da unidade, que cresceram para 11,2 por cento no quarto trimestre ante 8,4 por cento no trimestre anterior, ficará por volta de 5 por cento no período de janeiro a março.

Apesar das margens operacionais da unidade de equipamentos de rede terem sido fortes, analistas dizem que ela agora precisa se concentrar em ganhar mais negócios pois os altos custos de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia de banda larga móvel significam que agentes maiores têm vantagem.

(Por Ritsuko Ando)