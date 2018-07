Vendas de fertilizantes no Brasil crescem 4,8% até agosto--Anda

Somente em agosto, as entregas aos consumidores finais tiveram um incremento de 10,8 por cento, totalizando 3,45 milhões de toneladas, em relação ao mesmo mês de 2011, informou a Associação Nacional para a Difusão de Adubos (Anda).

A produção nacional subiu para 6,32 milhões de toneladas nos primeiros oito meses de 2012, incremento de 0,3 por cento sobre igual período do ano anterior.

Em agosto, o volume produzido no país foi de 967 mil toneladas, ou 10,4 por cento mais ante mesmo mês de 2011.

As importações de fertilizantes intermediários, que chegaram a ser afetadas pelas greves de funcionários públicos nos portos, atingiram 2,24 milhões de toneladas, alta de 20,6 por cento ante igual período do ano passado.

No acumulado do ano, contudo, a Anda registrou recuo de 2,6 por cento nas importações, que entre janeiro e agosto deste ano somaram 12,63 milhões de toneladas.

O Brasil importa pouco mais de 60 por cento da sua demanda anual de produtos à base dos nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio (NPK), posteriormente misturados em fábricas locais para venda ao consumidor final.

Segundo a nota da Anda, o Mato Grosso concentrou o maior volume de entregas de fertilizantes no período, com 3,45 milhões de toneladas, seguido por São Paulo (com 2,421 milhões de toneladas), Paraná (2,273 milhões de toneladas) e Rio Grande do Sul (2 milhões de toneladas).

Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul são grandes produtores de soja, enquanto São Paulo lidera na produção de cana-de-açúcar.

Tradicionalmente, as entregas de adubos para os produtores costumam ser mais firmes no segundo semestre do ano, perto do início do cultivo da safra de verão, entre o meados de setembro e começo de outubro nas principais áreas produtoras.

Analistas esperam vendas recordes neste ano de 29 milhões de toneladas, graças ao crescimento da área com soja para o recorde de 28 milhões de hectares, em meio a preços recordes da oleaginosa no mercado internacional, que se refletiram internamente.

No ano passado, as vendas, também recordes, somaram 28,32 milhões de toneladas de fertilizantes no mercado brasileiro.

(Reportagem Fabíola Gomes)