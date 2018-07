Vendas de fim de ano nos EUA devem crescer 3,3%--pesquisa As vendas no varejo dos Estados Unidos devem crescer 3,3 por cento na temporada de festas de fim de ano em 2012, no que se espera ser o primeiro aumento no fluxo de clientes desde 2007, de acordo com previsão da empresa de pesquisas ShopperTrak divulgada nesta quarta-feira.