Vendas de iPhone 6 devem impulsionar receitas da Apple, dizem analistas

A companhia norte-americana divulgou na segunda-feira uma receita melhor que o esperado, apoiada no lançamento do Iphone 6 que atingiu 39 milhões de unidades vendidas no trimestre encerrado em setembro.

"Esperamos que esse momento continue no trimestre finalizado em dezembro e em 2015, particularmente enquanto a oferta melhorar de forma estável nos próximos meses", afirmaram analistas do Goldman Sachs, em nota a clientes.

A Apple registrou o crescimento mais forte em anos nos embarques do computador Mac durante o trimestre finalizado em setembro, mesmo com as vendas do iPad atingindo o terceiro trimestre consecutivo de queda.

"Ainda assim, acreditamos que a Apple vai reverter a tendência do iPad com a atualização do produto e também que a linha de produtos Mac continuará ganhando fatia de mercado contra rivais no mercado de PCs", afirmaram analistas da William Blair.

Na segunda-feira, as ações da empresa fecharam em 99,76 dólares na Nasdaq.

(Por Eileen Soreng)

