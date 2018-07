Vendas de leitor digital da Barnes & Noble recuam no trimestre

A empresa disse mais cedo nesta semana que Riggio planeja fazer uma oferta para o negócio de livraria, mas não para o negócio do Nook e de e-books e as livrarias acadêmicas.

A receita no negócio do Nook, incluindo e-books e dispositivos, caiu 25,9 por cento, para 316 milhões de dólares no terceiro trimestre fiscal encerrado em 26 de janeiro, uma vez que vendeu menos e-readers e tablets e teve que reduzir os preços. O prejuízo no negócio Nook mais que dobrou para 190,4 milhões de dólares americanos.

Os resultados fracos colocaram em questão a viabilidade do Nook a longo prazo.

"Ela simplesmente não tem os recursos para fazer o seu tablet uma ferramenta de produtividade útil da maneira como a Apple e o Google fazem", disse o analista da Forrester Research, James McQuivey, em nota.

Ainda assim, o presidente-executivo William Lynch disse que a companhia "permanece comprometida" com os dispositivos do Nook.

As vendas de conteúdo digital aumentaram 7 por cento no trimestre de vendas de fim de ano, apesar da queda das vendas do Nook, e a Barnes & Noble está em conversações com parceiros para vender o conteúdo digital que possui, ele disse.

A Barnes & Noble disse que nas megalojas que levam o seu nome as vendas em unidades abertas há pelo menos 15 meses, excluindo os produtos do Nook, caíram 2,2 por cento no último trimestre.

A companhia teve um prejuízo líquido de 6,1 milhões de dólares, ou 0,18 dólar por ação, comparado a um lucro de 52 milhões de dólares, ou 0,71 dólar, um ano antes.

A receita caiu 10,3 por cento, para 2,23 bilhões de dólares, abaixo da projeção de Wall Street, de 2,4 bilhões de dólares, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

(Por Phil Wahba em Toronto; reportagem adicional de Brad Dorfman em Chicago)