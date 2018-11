Vendas de máquinas agrícolas recuam em novembro ante outubro

Na comparação com novembro de 2010, contudo, houve alta de 10 por cento.

No período acumulado entre janeiro a novembro, as vendas de máquinas agrícolas atingiram 61.670 unidades, caindo 4,6 por cento sobre o mesmo intervalo de 2010.

A maior queda foi apurada nas vendas de tratores, que caíram 21 por cento ante outubro deste ano, para 4.017 unidades. Na comparação com o ano passado, houve alta de 7,4 por cento.

No segmento de colheitadeiras, as vendas recuaram 16,7 por cento no mês passado, para 559 unidades, mas tiveram alta expressiva de 41,5 por cento sobre novembro de 2010.

A Anfavea informou ainda que a produção de máquinas agrícolas caiu 9,7 contra outubro, para 6.769. Na comparação com o ano anterior, houve queda de 7,7 por cento.

(Reportagem de Sérgio Spagnuolo)