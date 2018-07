Vendas de máquinas agrícolas sobem 13% de junho para julho

Esse volume representa uma queda de 5,1 por cento em relação a julho de 2008.

Nos sete primeiros meses do ano, as vendas somaram 27.854 unidades, queda de 8,5 por cento ante o mesmo período do ano passado.

A produção de máquinas agrícolas cresceu 38,7 por cento em julho ante o mês passado, para 5.639 unidades, o que representa entretanto uma queda de 25,7 por cento ante julho de 2008.

De janeiro a julho, a produçao atingiu 34.058 unidades, queda de 28,3 por cento ante o mesmo período anterior.

Já as vendas externas de máquinas agrícolas atingiram 950 unidades em julho, queda de 20,7 por cento sobre junho e de 63,8 por cento sobre julho passado.

Nos sete primeiros meses foram exportadas 8.229 unidades, queda de 52,7 por cento ante o mesmo período anterior.

Em valores, as exportações de julho somaram 80,131 milhões de dólares, queda de 19,9 por cento contra junho e de 69,3 por cento ante julho de 2008.

No ano até julho, as vendas externas chegaram a 653,4 milhões de dólares, queda de 62,6 por cento sobre os sete primeiros meses de 2008.

(Por Alberto Alerigi Jr.)