Vendas de máquinas agrícolas sobem 38% em março--Anfavea

No trimestre, as vendas de maquinário agrícola avançaram 29,6 por cento, para 18.930 unidades.

A produção, por sua vez, cresceu 9,4 por cento na comparação mensal, e 7,5 por cento na anual, para 8.472 unidades. No trimestre, a produção de máquinas agrícolas cresceu 3,8 por cento para 22.348 unidades.

O setor registrou exportações de 289,26 milhões de dólares em março, um avanço de 6,3 por cento sobre fevereiro, e uma queda de 0,6 por cento sobre março de 2012.

No acumulado do trimestre, as vendas externas de máquinas tiveram queda de 12,5 por cento. Em unidades, o setor registrou no primeiro trimestre exportações de 3.013 unidades, uma queda de 36,7 por cento sobre um ano antes.

(Reportagem de Alberto Alerigi Jr.; Texto de Laiz de Souza)