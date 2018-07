Vendas de máquinas agrícolas sobem em agosto--Anfavea

Segundo a Anfavea, de janeiro a agosto as vendas somaram 44.094 unidades, volume praticamente estável na comparação com o mesmo período do ano anterior.

A produção de máquinas agrícolas em agosto foi de 7.551 unidades, número praticamente estável ante julho, mas 3,6 por cento abaixo do registrado em agosto de 2011, informou a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores.

No acumulado do ano, o Brasil produziu 56.874 unidades, com alta de 3,6 por cento ante o mesmo período do ano passado.

Já as vendas externas totalizaram 1.110 unidades em agosto, 11,3 por cento abaixo do volume exportado em julho, de acordo com a Anfavea. Em relação a agosto de 2011, a queda das exportações foi de 29,6 por cento.

As exportações no acumulado de 2012 ficaram em 10.965 unidades, 7,8 por cento abaixo do mesmo período em 2011.

Em receita, as vendas externas do acumulado do ano somaram 2,045 bilhões de dólares, 1,9 por cento abaixo da receita no período de janeiro a agosto de 2011.

(Reportagem de Alberto Alerigi Jr.)