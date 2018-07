Vendas de Natal no país têm menor expansão em pelo menos 11 anos, diz Serasa As vendas do comércio varejista para o Natal no Brasil tiveram em 2013 o menor crescimento em mais de uma década, refletindo o encarecimento do crédito, a menor confiança do consumidor e o elevado endividamento das famílias, afirmou a Serasa Experian.