Vendas de supermercados crescem 3,9% em agosto vs 2011

Já em relação a julho houve alta de 1,71 por cento, enquanto no ano até agosto o setor acumula expansão de 5,57 por cento nas vendas, acima da previsão da Abras para o fechado de 2012, de crescimento de cerca de 5 por cento.

"A queda do desemprego e o aumento da massa salarial, bem como a recuperação do setor industrial do país, indicam boas perspectivas para o restante do ano", afirmou o presidente da Abras, Sussumu Honda.

Em termos de volume, as vendas do setor supermercadista em 2012 até agosto registraram queda de 0,1 por cento. Em igual período do ano passado, as vendas tinham subido 2,6 por cento ante 2010.

O maior crescimento das vendas em volume no ano até agosto foi registrado pela cesta de bebidas não alcoólicas, com alta de 1,4 por cento, seguida por "mercearia doce", com 0,5 por cento. Por outro lado, a cesta de bebidas alcoólicas teve queda de 0,3 por cento no acumulado.

A entidade apresentou também os dados da cesta AbrasMercado, composta por 35 produtos e calculada pela GfK, que em agosto subiu 0,96 por cento sobre o mês anterior, para 322,88 reais. Na relação anual, o valor da cesta aumentou 6,8 por cento.

Os produtos com maiores altas de preço em agosto ante julho foram batata (+12,1 por cento), tomate (+10,2 por cento) e pernil (+6,3 por cento). As maiores quedas foram feijão (-5,3 por cento), cebola(-3,2 por cento) e leite em pó integral (-1,5 por cento).

(Por Vivian Pereira)