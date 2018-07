Vendas de supermercados crescem em julho

Segundo o presidente da Abras, Sussumu Honda, a alta na comparação com junho foi "muito forte", impulsionada por um calendário com mais fins de semana e diminuição do desemprego.

No acumulado dos sete meses até julho, o setor supermercadista registrou expansão de 4,32 por cento nas vendas sobre igual etapa em 2010.

A Abras apresentou também os dados da cesta AbrasMercado, composta por 35 produtos e calculada pela GfK, que em julho recuou 1,09 por cento sobre o mês imediatamente anterior, para 295,58 reais. Em 12 meses até julho, o valor da cesta acumula alta de 8,95 por cento.

A Abras mantém a estimativa de alta de crescimento das vendas dos supermercados em 2011 de 4 por cento.

(Por Sérgio Spagnuolo)