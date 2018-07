Vendas de supermercados do país crescem 6% em dezembro O faturamento dos supermercados do país cresceu 27,12 por cento em dezembro ante novembro e 6,07 por cento contra igual mês de 2007, segundo dados em termos reais divulgados pela Associação Brasileira dos Supermercados (Abras), nesta terça-feira. Em 2008 como um todo, o faturamento subiu 8,98 por cento. O dado segue a expansão de 5,92 por cento apurada em 2007 e ficou próximo da estimativa da entidade de alta de 9 a 10 por cento. "O desempenho do setor supermercadista foi muito positivo em 2008. Isso foi reflexo do aumento de renda da população brasileira durante a maior parte do ano", disse o presidente da Abras, Sussumu Honda, em comunicado. Os principais produtos dos supermercados --como alimentos-- são mais dependentes da renda do consumidor e não tanto do crédito, o setor mais afetado pela crise financeira global. "No entanto, dezembro já apresentou uma redução no ritmo de crescimento das vendas. Em 2008, o impacto da crise não foi tão forte no nosso setor, entretanto, esse cenário tende a ser diferente em 2009 principalmente se houver aumento do desemprego", disse Honda. Os dados são corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). (Por Vanessa Stelzer)