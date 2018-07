Vendas de tablets nos EUA disparam no fim de 2012

Os embarques de tablets na temporada de fim de ano alcançaram o nível recorde de 52,5 milhões de unidades, alta de 75 por cento frente ao mesmo período no ano anterior, após consumidores terem adquirido vários modelos do dispositivo móvel e com ofertas a preços mais baixos, de acordo com a International Data Corp (IDC), que acompanha ambos os mercados.

O crescimento do mercado de tablets ultrapassou aquele de computadores, com os embarques de PCs recuando 6,4 por cento para 89,8 milhões de unidades no período entre outubro e dezembro.

Em mais um sinal da ascensão de tablets, a Apple, maior vendedora de tablets do mundo, vendeu 22 milhões de unidades no quarto trimestre, contra 15 milhões de computadores enviados pela maior vendedora de PCs, a HP, durante o mesmo período.

Mas o aumento da competição significa que o antigo domínio da Apple sobre o mercado de tablets continua a afrouxar. A participação de mercado do iPad caiu para 43,1 por cento no quarto trimestre ante 51,7 por cento no ano anterior, informou a IDC.

A Samsung, segunda maior vendedoras de tablets com sua marca Galaxy, capturou 15,1 por cento do mercado, mais do que o dobro de sua fatia de 7,3 por cento no ano anterior.

A desenvolvedora de softwares Microsoft, que lançou seu tablet Surface com Windows RT durante as férias, entregou cerca de 900 mil unidades, disse a IDC.

A Amazon.com, apesar de ter um portfólio mais amplo de produtos para a temporada de fim de ano, viu sua participação recuar de 15,9 por cento para 11,5 por cento.

A fabricante asiática Asus, que produz o tablet Nexus 7, que conta com a marca Google, viu sua fatia de mercado aumentar para 5,8 por cento, contra 2 por cento, disse a IDC.