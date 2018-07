Vendas de veículos batem recorde para mês de outubro

O volume licenciado no mês passado somou 341,7 mil veículos, elevando o total acumulado de janeiro a outubro em 5,7 por cento sobre o mesmo período de 2011, para 3,13 milhões de unidades.

Mesmo assim, a Fenabrave reduziu sua expectativa de vendas para automóveis e comerciais leves para o fechado de 2012 para a faixa de alta de 4 a 4,8 por cento, para até 3,6 milhões de unidades --frente a crescimento anteriormente estimado em 8 por cento.

O desempenho de outubro ocorreu em meio a um número de dias úteis maior do que em setembro e com a continuação da política do governo de redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), implementada no final de maio para incentivar as vendas do setor.

Segundo a Fenabrave, as vendas de automóveis e comerciais leves de outubro somaram 326,9 mil unidades, 17,8 por cento acima do verificado em setembro e 24 por cento mais que o registrado em outubro de 2011.

Já as vendas de caminhões, deprimidas na maior parte do ano desde a mudança no regime de emissões de poluentes que exigiu modelos com motores mais limpos, mas mais caros, mostraram reação, crescendo 48 por cento na comparação mensal, mas têm queda de 9,6 por cento sobre outubro do ano passado, para 12.543 unidades.

Enquanto isso, o volume vendido de ônibus somou 2.203 unidades, expansão de 8 por cento sobre setembro e queda de 25 por cento em relação ao mesmo período do ano passado.

A Fiat encerrou outubro na liderança do segmento de automóveis e comerciais leves, com licenciamentos de 80.797 unidades, elevando sua participação no total das vendas para 24,7 por cento ante 21,7 por cento em outubro de 2011.

A Volkswagen registrou vendas de 70.562 unidades em outubro, seguida por General Motors, com 54.065 veículos, e Ford, com licenciamentos de 29.936 unidades.

