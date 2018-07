Vendas de veículos caem 10% em outubro sobre setembro

O setor registrou vendas de 280,61 mil unidades, informou nesta quinta-feira a associação de concessionárias, Fenabrave. Na comparação com outubro de 2010, houve queda de 7,44 por cento.

A expectativa da entidade era de vendas em outubro de 346,4 mil unidades. Segundo a assessoria de imprensa da Fenabrave, o aumento do IPI sobre os veículos importados, o número de dias úteis menor em relação a setembro e o feriado do dia do servidor público afetaram o número de emplacamentos no mês passado.

Conforme a entidade, no início do mês a média de vendas por dia útil estava em torno de 14 mil unidades mas, no dia 28, o total emplacado foi de 4,1 mil veículos.

No ano até outubro, as vendas somam 2,96 milhões de unidades, alta de 5,64 por cento ante igual período de 2010.

As vendas de motocicletas foram de 146,12 mil unidades no último mês, queda de 16,3 por cento sobre setembro e recuo de 2,52 por cento ano a ano.

A Fiat vendeu no mês passado 57,1 mil automóveis e comerciais leves, participação de 21,7 por cento no total. Volkswagen registrou emplacamentos de 53,3 mil unidades, enquanto a GM apurou vendas de 49,8 mil veículos e a Ford, de 22,7 mil.

A Fenabrave manteve a previsão para 2011 de crescimento de 5,9 por cento nas vendas de automóveis e comerciais leves, para 3,52 milhões de unidades, segundo a assessoria de imprensa.

(Por Alberto Alerigi Jr.)