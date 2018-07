Vendas de veículos caem em janeiro, diz Fenabrave

Em relação a janeiro o recuo foi de 7 por cento.

De acordo com a Fenabrave, separadamente as vendas de automóveis e comerciais leves somaram 235,9 mil unidades em fevereiro, o que representa queda de 8,85 por cento em relação ao mesmo período do ano passado.

Já os emplacamentos de caminhões e ônibus, no mesmo período, mostraram recuo de 11,12 por cento na comparação anual.

Ainda de acordo com a entidade, a Fiat foi a líder do mercado no mês passado, com 23,45 por cento do total, seguida de perto pela Volkswagem, com 23,14 por cento.

A General Motors, por sua vez, ficou com uma fatia de 18,44 por cento do mercado, enquanto Ford e Renault tiveram, respectivamente, fatias de 9,59 por cento e 7,09 por cento em fevereiro.

A entidade manteve as perspectivas de crescimento para 2012. Para os segmentos de automóveis e comerciais leves, espera-se aumento de 4,50 por cento nos emplacamentos comparado a 2011, enquanto caminhões deverão mostrar evolução de 9,6 por cento.

Para ônibus, a estimativa é de um crescimento de 14,3 por cento.

