Vendas de veículos crescem 10,6% em outubro até dia 30--fonte

O total, que inclui carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, representa uma média por dia útil de 15,2 mil unidades.

Se essa média for mantida nesta quarta-feira, o mês encerrará com vendas de cerca de 333,8 mil veículos, numa alta de 15,9 por cento sobre o total emplacado em setembro, mês marcado por uma queda de 31,5 por cento no volume na comparação com recorde de agosto.

Na comparação com outubro de 2011, deve haver uma alta de cerca de 19 por cento nas vendas deste mês, se a média de emplacamentos até o dia 30 continuar nesta quarta-feira.

Considerando apenas automóveis, as vendas até o dia 30 somaram 227,13 mil unidades, segundo a fonte, num crescimento de 9 por cento sobre o mesmo período de setembro.

A indústria já esperava uma recuperação de vendas na comparação mensal pois outubro tem 22 dias úteis ante apenas 19 de setembro.

Além disso, o mercado trabalhava com expectativa de melhora nas vendas diante da perspectiva de encerramento do desconto do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que acabou sendo prorrogado até o final do ano em anúncio feito pela presidente Dilma Rousseff, na semana passada.

Segundo a fonte, as vendas de comerciais leves até o dia 30 somaram 77,7 mil unidades, enquanto os licenciamentos de caminhões corresponderam a 11,8 mil e os emplacamentos de ônibus foram de 1,96 mil.

Os dados consolidados devem ser divulgados na próxima semana pela Fenabrave, entidade que representa os concessionários de veículos, e pela Anfavea, que reúne as montadoras.

(Por Alberto Alerigi Jr.)