Vendas de veículos flex se recuperam em dezembro ante novembro As vendas de veículos bicombustíveis no Brasil recuperaram-se em dezembro após a forte queda vista no mês anterior motivada pela crise mundial de crédito, encerrando 2008 em patamar recorde. As vendas totalizaram 158.763 unidades em dezembro, ante 143.170 unidades em novembro, informou a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) nesta quinta-feira. No entanto, a comercialização dos flex teve forte queda na comparação com dezembro de 2007, quando 200.686 unidades foram vendidas. Em 2008 como um todo, as vendas de flex somaram 2,329 milhões de unidades, ante 2,003 milhões no ano anterior. A participação dos flex no total das vendas de veículos leves no ano ficou em 87,2 por cento, contra 85,6 por cento em 2007. No mês passado, as vendas de veículos movidos exclusivamente a gasolina no Brasil somaram 16.489 unidades, contra 14.656 em novembro e 20.328 em dezembro de 2007. Em 2008, elas totalizaram 217.022 unidades, ante 245.660 em 2007. (Reportagem de Vanessa Stelzer)