A comercialização dos veículos no mês passado também superou as vendas de maio de 2008 (201.359 unidades).

No acumulado do ano, as vendas somaram até maio 970.786 unidades, contra 959,2 mil unidades no mesmo período de 2008.

A participação dos flex no total das vendas de veículos leves no Brasil atingiu em maio 88,7 por cento, ante 88,2 por cento em abril e contra 87,6 em maio do ano passado.

(Reportagem de Alberto Alerigi Jr)