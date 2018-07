Vendas de veículos recuam 5,5% em março frente um ano antes-Fenabrave

Segundo dados da associação de distribuidores de veículos, Fenabrave, as vendas no primeiro trimestre ficaram em 830,46 mil unidades, um crescimento de apenas 1,5 por cento.

Com a Páscoa neste ano acontecendo em março, o mês teve 20 dias úteis de vendas ante 22 dias em 2012, quando a data comemorativa foi em abril.

A divulgação dos números ocorreu depois que o governo anunciou no sábado a prorrogação do IPI reduzido para automóveis e caminhões até o final deste ano.

O presidente da associação de montadoras, Anfavea, Cledorvino Belini, afirmou nesta segunda-feira que sem a prorrogação da redução do IPI seria "difícil para o setor chegar ao crescimento" esperado para este ano, de entre 3,5 e 4,5 por cento nas vendas.

"Este ano, as vendas vão ser mais 'flat' (estáveis), sem grandes picos como o recorde histórico de agosto (de 2012)", disse Belini, também presidente do grupo Fiat para América Latina.

Em 2012, as vendas de veículos chegaram a cair 4,6 por cento no acumulado até maio, antes que o governo lançasse incentivos como o corte no IPI e estímulo ao crédito.

Segundo Belini, a decisão do governo de prorrogar a redução do IPI, que voltaria a patamares normais até o final de junho, "foi uma medida preventiva" para evitar enfraquecimento do setor.

Ele evitou comentar sobre a produção de veículos em março, mas afirmou que acredita que o volume produzido tenha sido maior que fevereiro, quando algumas montadoras concederam período de férias a funcionários. "Estou esperançoso que a produção tenha sido boa", disse Belini. A Anfavea divulga os dados fechados de produção na quinta-feira.

Por segmentos, as vendas de automóveis e comerciais leves em março somaram 268,36 mil unidades, numa queda de 5,5 por cento contra março de 2012. No acumulado do trimestre, houve avanço de 1,96 por cento.

Já as vendas de caminhões e ônibus somaram 15.575 unidades no mês passado, queda de 5,2 por cento na comparação anual. No trimestre, o segmento teve baixa de 6,35 por cento contra igual período do ano passado.

(Por Aluisio Alves e Alberto Alerigi Jr.)