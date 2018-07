Vendas do Casino na França recuam no 1o tri; mercados emergentes compensam

As vendas totais do Casino, que controla o Grupo Pão de Açúcar, aumentaram 33,7 por cento para 11,7 bilhões de euros (15,31 bilhões de dólares) no primeiro trimestre. Retirando do cálculo as novas aquisições e os efeitos do câmbio e dos combustíveis, as vendas nas mesmas lojas subiram 2,5 por cento, ante alta de 3,2 por cento no quarto trimestre de 2012.

Na França, contudo, as vendas caíram 3,4 por cento, ante declínio de 2,2 por cento no quarto trimestre de 2012. Já as vendas dos hipermercados na França recuaram 11,5 por cento, depois de caírem 9,9 por cento no trimestre anterior.

O Casino vem se expandindo nos mercados emergentes de rápido crescimento - Tailândia, Brasil, Vietnã e Colômbia -, que agora representam 63 por cento das vendas, enquanto os gastos dos consumidores europeus tem sido afetados pela crise da dívida da zona do euro.

Nos mercados emergentes, a América Latina teve vendas comparáveis 8,7 por cento mais altas, enquanto na Ásia o crescimento foi de 8,5 por cento no trimestre.

