Vendas do Grupo Pão de Açúcar desaceleram no 4o tri

A maior varejista do país teve vendas líquidas de 14,584 bilhões de reais entre outubro e dezembro, alta de 9,1 por cento sobre um ano antes, em um trimestre marcado por eventos como o Natal. De julho a setembro, entretanto, as vendas líquidas haviam crescido 9,7 por cento também em base anual.

Já as vendas pelo conceito mesmas lojas --que considera aquelas em operação há pelo menos 12 meses-- subiram 5,8 por cento no quarto trimestre, bem abaixo do avanço de 7,1 por cento apurado nos três meses anteriores.

As ações do Pão de Açúcar exibiam o maior recuo intradiário em quase 8 meses após a divulgação dos dados, recuando mais de 3 por cento às 10h35, enquanto o Ibovespa caía 0,46 por cento.

Assim como outras varejistas, o Pão de Açúcar viu as vendas crescerem menos que o esperado ao longo dos trimestres do ano passado, com os consumidores mais cautelosos, apesar de medidas de incentivo adotadas pelo governo. Nesse sentido, a aposta da companhia estava no último trimestre do ano.

"Devemos viver um quarto trimestre melhor que o do ano passado", afirmou em agosto o presidente-executivo da varejista, Enéas Pestana, se referindo ao período que conta com as vendas de Natal, que chegam a ser entre 40 e 60 por cento superiores às de um mês convencional.

No quarto trimestre, as vendas comparáveis (mesmas lojas) da categoria de alimentos cresceram 7,8 por cento, com aumento real (deflacionado) de 2 por cento. Já em eletroeletrônicos houve queda de 1,6 por cento nas vendas da bandeira Extra, pela forte base de comparação, segundo o grupo.

A ViaVarejo, que engloba Ponto Frio, Casas Bahia e Nova Pontocom, teve vendas brutas 6,9 por cento maiores e vendas mesmas lojas 6 por cento superiores ano a ano. No comércio eletrônico apenas, as vendas mesmas lojas subiram 3,1 por cento.

No ano passado como um todo, as vendas líquidas somaram 50,924 bilhões de reais, 9,3 por cento maiores ante 2011. As vendas comparáveis foram 7 por cento superiores em 2012, também em patamar inferior ao do ano anterior, quando houve alta de 8,8 por cento.

As vendas brutas, enquanto isso, cresceram 8,6 por cento, a 57,234 bilhões de reais no ano fechado. O grupo havia projetado no início de 2012 que o faturamento anual seria superior a 57,2 bilhões de reais, projeção considerada conservadora pela própria companhia, em meio ao cenário de retomada gradual da demanda.

NOVAS LOJAS

O Pão de Açúcar inaugurou 95 lojas em 2012, sendo 63 no setor de supermercados e 32 da ViaVarejo, número inferior ao planejado pela companhia, de abrir entre 70 e 80 lojas na área alimentar e outras 50 a 60 unidades em eletroeletrônicos.

Na quinta-feira, Pestana afirmou em newsletter do grupo à imprensa que a companhia estima abrir 500 lojas nos próximos três anos, sendo a maior parte unidades de pequeno formato, sob a bandeira Minimercado Extra.

O grupo, que desde final de junho é controlado pelo francês Casino, deve ter fechado 2012 com investimentos da ordem de 1,8 bilhões de reais, em linha com o previsto, conforme já sinalizado por executivos da companhia em eventos recentes. Os dados consolidados do ano passado e as projeções para 2013 ainda não foram divulgados.

(Por Vivian Pereira)