Vendas do Pão de Açúcar crescem 45% em 2011 com Globex

Em 2011, as vendas líquidas da maior varejista do país somaram 46,594 bilhões de reais, sendo que a Globex, que concentra os ativos de eletroeletrônicos do grupo -Ponto Frio, Casas Bahia e Nova Pontocom- respondeu por 21 bilhões de reais.

Se considerado apenas o último trimestre do ano, as vendas líquidas do grupo avançaram 21,2 por cento sobre igual intervalo de 2010, para 13,371 bilhões de reais. No caso de Globex, o montante foi de 6,165 bilhões de reais no período, com aumento de 4,9 por cento em lojas físicas e de 31,5 por cento no comércio eletrônico.

Já as vendas líquidas no segmento alimentar atingiram 7,206 bilhões de reais no trimestre e 25,578 bilhões de reais em 2011, altas de 10,3 e 8,9 por cento, respectivamente.

O Pão de Açúcar apurou crescimento das vendas pelo conceito mesmas lojas -unidades em operação há pelo menos um ano- de 8,8 por cento no fechado do ano, também favorecido por Globex, que cresceu 10,1 por cento.

A companhia destacou, no comunicado, a realização da primeira edição da "Black Friday" em lojas físicas este ano, o que "impulsionou as vendas brutas mesmas lojas de não-alimentos, com destaque para eletrônicos, que cresceram 27,7 por cento".

Entre os fatores que beneficiaram as vendas no segmento de eletroeletrônicos, a empresa citou deflação de preços de algumas categorias ao longo do ano, como vídeo e informática, além da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em dezembro, contribuindo sobretudo para elevar as vendas de itens da linha branca.

