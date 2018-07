Vendas do Windows 8 ficam estáveis em 60 mi desde lançamento

O número marca um sólido, mas não extraordinário, começo para o novo produto principal da Microsoft, que não conseguiu reavivar as vendas de computadores pessoais neste ano, ao passo que os dispositivos Windows com tela sensível ao toque ainda não capturaram as imaginações de consumidores.

As vendas do Windows 8 ficaram amplamente em linha com as do Windows 7, sistema operacional anterior da Microsoft, lançado em 2009, disse Tami Reller, vice-presidente financeira da divisão Windows, em uma apresentação a analistas e investidores na feita anual de tecnologia realizada em Las Vegas.

A executiva não disse quantos dos novos tablets Surface --designados a concorrer com o iPad, da Apple-- a Microsoft vendeu.

(Por Bill Rigby)