Vendas em sex shops britânicas disparam após sucesso de livro erótico

O sucesso estrondoso do livro Fifty Shades of Grey (que chega ao Brasil em agosto sob o título Cinquenta tons de cinza) causou um boom nas vendas em sex shops da Grã-Bretanha.

Alguns itens citados no livro de ficção, escrito pela britânica Erika James, chegaram a um aumento de 200% nas vendas.

A trama gira em torno do relacionamento picante entre o magnata Christian Grey e uma estagiária de sua empresa, Anastasia Steele.

A narrativa inclui momentos de submissão e sadomasoquismo, detalhando o uso de diversos acessórios eróticos.

O livro e suas duas continuações estão no topo da lista britânica de bestsellers há semanas. Cinquenta tons de cinza é a publicação mais vendida em um curto espaço de tempo na Grã-Bretanha.

Em todo o mundo, as vendas alcançaram 31 milhões de cópias e a obra foi traduzida para 31 países. Ele tem conquistado legiões de leitores, mulheres em particular.

Bolas tailandesas

Esse sucesso teve um reflexo imediato sobre as vendas em sex shops, causando uma expansão do mercado de brinquedos e objetos eróticos.

Uma das maiores cadeias de sex shops da Grã-Bretanha, Ann Summers, vive o melhor momento de vendas da história da loja, que existe desde 1970.

A diretora executiva da empresa, Jackeline Gold, confirma que o bom desempenho está ligado ao bestseller: "Literatura erótica foi popularizada e eu espero que mais escritores iniciantes possam impressionar as massas com textos sensuais. Eu bato palmas para Erika James e outros autores pela introdução de romances sensuais nas prateleiras de supermercados".

O último aumento significativo nas vendas tinha sido com a série de TV Sex and the city, mas nada comparado ao momento atual. A loja incorporou o livro à sua estratégia de marketing e criou uma seção "Cinquenta tons de cinza" no site da loja, onde é possível encontrar os acessórios citados na publicação, como chicote, algemas, vendas e cordas, entre outros.

Nesta febre, o item mais procurado são as jiggle balls, conhecidas no Brasil como "bolas tailandesas", que tiveram um crescimento de vendas de 200%.

Funcionários de sex shops diferentes em Londres contam que é possível reconhecer os clientes trazidos pelo livro, por conta dos termos usados. Muitos deles mencionam os nomes de acessórios citados na publicação, que antes haviam praticamente caído em desuso.

Em entrevista a BBC, a autora do livro, Erika James, conta que recebeu muitos e-mails de mulheres dizendo que seus maridos também estão muito agradecidos. "Estou completamente surpresa pela reação a estes livros", conta ela. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.