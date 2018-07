Vendas em shoppings crescem 12,6% em setembro ante 2010

Nos nove meses até setembro, o setor acumula alta de 10,9 por cento ante o mesmo intervalo de 2010, sendo que a previsão da entidade é de encerrar o ano com vendas 12 por cento maiores.

O segmento de eletro-eletrônicos, livrarias e brinquedos, e as lojas de lazer ficaram entre as maiores altas em setembro, com aumentos de, respectivamente, 17 e 16,27 por cento nas vendas.

No acumulado de 2011, no entanto, as lojas de alimentação têm respondido pelo melhor desempenho, com crescimento de 13,5 por cento.

Até setembro, existiam 419 shoppings em operação no país e a Abrasce estima a abertura de 42 empreendimentos em 2012. Este ano, foram abertos 11 novos shoppings no Brasil, com outros dez previstos até o final de 2011.

(Por Vivian Pereira)