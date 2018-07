Vendas em shoppings da Multiplan sobem 15,2% no 4o tri

O resultado do trimestre representou 32,7 por cento das vendas anuais, que encerraram 2012 em 9,7 bilhões de reais, uma alta de 14,9 por cento sobre o ano anterior, informou a companhia em comunicado.

A empresa tem 17 shoppings em operação e entregou três empreendimentos nos últimos três meses do ano passado, com a adição de 105,9 mil metros quadrados à sua área bruta local (ABL) e 169,7 milhões de reais em vendas em menos de 45 dias de operação.

As vendas na mesma área cresceram 7,4 por cento no quarto trimestre, ante uma evolução de 10 por cento um ano antes. No ano, o indicador subiu 8,9 por cento, estável em relação a 2011.

Já as vendas nas mesmas lojas tiveram um aumento de 6,8 por cento no quarto trimestre e de 8,4 por cento no fechado de 2012. Um ano antes, haviam crescido 8,3 por cento e 7,6 por cento, respectivamente.

A Multiplan também informou que o aluguel nas mesmas lojas cresceu 8,6 por cento no quarto trimestre, ante 14,5 por cento nos últimos três meses do ano anterior. Em 2012, o indicador subiu 10,4 por cento, sobre alta de 14,1 por cento em 2011.

(Por Juliana Schincariol)