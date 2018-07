Vendas na Páscoa desaceleram em 2014, diz Serasa Experian

Na semana da Páscoa do ano passado, que caiu entre os dias 25 a 31 de março, as compras haviam crescido 5,6 por cento na comparação com o ano anterior.

Também houve diminuição no ritmo nas compras de última hora. No final de semana da Páscoa, somente, as compras subiram 4,4 neste ano, ante 6,8 por cento em 2013.

Em comunicado, o Serasa atribuiu o resultado à aceleração da inflação e encarecimento do crediário em função dos sucessivos aumentos nas taxas de juros.

"Vale notar também que a presença do feriado de Tiradentes, emendando com a Páscoa, determinou comportamentos distintos dos consumidores nas lojas no final de semana", disse a empresa de informações de crédito.

Enquanto no Brasil houve avanço nas vendas de última hora, na cidade de São Paulo, especificamente, houve queda de 5,3 por cento.

O indicador da Serasa leva em conta as consultas realizadas no banco de dados da empresa durante o período analisado.

(Por Marcela Ayres)