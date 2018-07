Vendas na temporada de festas nos EUA subiram 2,5%--ShopperTrak

A ShopperTrak, que monitora o número de pessoas que entram em lojas ao longo dos EUA, disse que o tráfego de consumidores também registrou alta de 2,5 por cento em novembro e dezembro.

Após um bom início para a temporada no fim de semana da Black Friday, que sucede o dia de Ação de Graças, consumidores dos EUA contiveram as compras, no aguardo de ofertas e pressionados por temores sobre as perspectivas de maiores impostos em 2013.

Em meados de dezembro, após ver uma desaceleração nas vendas no varejo após o começo forte da temporada, a ShopperTrak reduziu sua projeção, prevendo um aumento de 2,5 por cento nas vendas frente a 2011, ante a estimativa anterior de alta de 3,3 por cento.

O sábado antes do Natal, apelidado de "Super Sábado" na indústria do varejo, foi o segundo dia de mais atividade em termos de vendas na temporada de fim de ano, abaixo da Black Friday, em 2012, de acordo com a ShopperTrak.

"Os procrastinadores aguardaram até o final", disse à Reuters o fundador da ShopperTrak, Bill Martin.

Isso, por sua vez, levou a fortes descontos no final de dezembro com o objetivo de atrair consumidores. As vendas no varejo tiveram oscilação positiva de 18 por cento na semana que terminou em 29 de dezembro em relação ao ano anterior, disse a ShopperTrak.