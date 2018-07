Vendas no comércio durante Natal crescem 5,1% sobre 2011 As vendas na semana do Natal subiram 5,1 por cento no país na comparação com o mesmo período do ano passado, afirmou a Serasa Experian, nesta quarta-feira. Segundo a empresa, em 2011 o crescimento no período foi de 2,8 por cento.