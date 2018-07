Vendas no varejo brasileiro caem 0,4% em fevereiro--IBGE

Analistas ouvidos pela Reuters previam que as vendas subiriam 1,2 por cento em fevereiro ante janeiro, segundo a mediana das projeções de 21 economias. As contas variaram de zero a 2,80 por cento de alta.

Em relação ao mesmo mês do ano anterior, a expectativa era de alta de 3,65 por cento de acordo pela mediana de 20 projeções, com as projeções ficando entre 1,30 e 6,50 por cento.

(Por Rodrigo Viga Gaier; Edição de Patrícia Duarte)