Vendas no varejo brasileiro sobem 0,6% em setembro As vendas no varejo brasileiro recuperaram-se em setembro da queda do mês anterior, subindo 0,6 por cento na comparação mensal. Em relação a igual mês do ano passado, houve expansão de 5,3 por cento, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira.