Vendas no varejo brasileiro sobem 0,8% em outubro--IBGE

Analistas ouvidos pela Reuters previam que as vendas registrariam alta mensal de 0,9 por cento em outubro, de acordo com a mediana de 31 projeções, com estimativas variando entre 0,2 por cento a 1,7 por cento.

Em relação ao mesmo mês do ano anterior, a expectativa era de alta de 9 por cento, de acordo com a mediana de 29 estimativas. Neste caso, as contas foram de 5,0 a 11,4 por cento.

(Por Rodrigo Viga Gaier e Diogo Ferreira Gomes)