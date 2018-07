Vendas no varejo brasileiro sobem pelo 2o mês em junho

A alta foi de 0,2 por cento sobre maio e de 7,1 por cento em relação a junho do ano passado, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira.

Analistas ouvidos pela Reuters previam estabilidade na comparação mês a mês e avanço anual de 6,6 por cento.

O dado de maio sobre abril foi revisto de alta preliminar de 0,6 para 0,7 por cento.

Em junho sobre maio, cinco dos oito setores tiveram crescimento de vendas, com destaque para Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (9,1 por cento) e Tecidos vestuário e calçados (3 por cento).

Na comparação anual, todas as oito atividades mostraram avanço, sendo as principais de Móveis e eletrodomésticos (16,3 por cento), Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (2,7 por cento) e Tecidos, vestuário e calçados (12 por cento).

"Móveis e eletrodomésticos foi responsável pela principal contribuição da taxa global do varejo. A atividade teve seu resultado explicado pela manutenção do crescimento do emprego e do rendimento, bem como pela queda dos preços dos eletrodomésticos, contrapondo, assim, aos efeitos das medidas macroprudenciais implementadas pelo governo", disse o IBGE em nota.

No primeiro semestre, as vendas no varejo acumularam crescimento de 7,3 por cento.

O IBGE informou ainda que a receita nominal do varejo aumentou 0,6 por cento em junho sobre maio, a 15a alta seguida, 12,1 por cento ano a ano, fechando o semestre com avanço de 12,2 por cento.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)