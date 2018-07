Vendas no varejo caem 0,5% em dezembro e fecham 2012 com alta de 8,4%--IBGE As vendas no varejo brasileiro encerraram 2012 com alta de 8,4 por cento ante 2011, mesmo após registrar em dezembro recuo de 0,5 por cento frente a novembro, primeiro resultado mensal negativo desde maio (-0,9 por cento), informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira.