Vendas no varejo crescem 1,3% em novembro ante outubro

Analistas ouvidos pela Reuters previam alta de 0,5 por cento mês a mês e avanço anual de 5,3 por cento. Para os especialistas, o dado de novembro foi bom, mostrando que a economia está se recuperando, mas ainda assim acreditam que haveria continuidade no afrouxamento da política monetária.

O saldo de novembro contrastou com os dos meses anteriores, quando as vendas patinaram. Em outubro, por exemplo, elas haviam ficado estáveis. Segundo o IBGE, a retomada em novembro se deve às sinalizações do governo de que era preciso reagir ao esfriamento da economia brasileira, além de um arrefecimento da inflação.

"O governo sinalizou com afrouxamento de medidas restritivas de consumo, com redução de juros e flexibilização de medidas macroprudenciais. Era preciso fazer algo porque o PIB (Produto Interno Bruto) estava bastante fraco", disse o pesquisador do IBGE, Nilo Lopes de Macedo.

"Outra explicação para essa recuperação foi um clareamento da situação europeia. O cenário era difícil, mas não tão nebuloso como se chegou a imaginar em meados do ano", acrescentou o técnico do IBGE

Desde agosto passado, o Banco Central tem reduzido a taxa básica de juros do país a fim de estimular o consumo, ao baratear o crédito. Foram cortes que somaram 1,50 ponto percentual até agora, trazendo a Selic para 11 por cento ao ano e a expectativa é de que na próxima semana, quando o Comitê de Política Monetária se reúne novamente, venha mais uma redução de 0,50 ponto percentual.

CRESCIMENTO GENERALIZADO

Segundo o IBGE, em novembro as vendas cresceram em nove das 10 atividades pesquisadas, com destaque para o segmento de livros, jornais, revistas e papelaria, com taxa de 8,6 por cento; seguido por equipamentos de escritório, informática e comunicação, com expansão de 6,0 por cento e veículos e motos, partes e peças, com alta de 4,6 por cento.

Na comparação com novembro de 2010, todas as oito atividades pesquisadas tiveram acréscimo no volume de vendas.

Segundo o IBGE, o único setor que apresentou queda nas vendas foi o de tecidos, vestuário e calçados, com retração de 0,5 por cento.

"Os preços subiram em 12 meses mais de 8 por cento e, quando isso ocorre, as pessoas deixam de comprar, porque não é um bem essencial, ou correm para compra na informalidade, como camelôs, feirinhas e sacoleiros", disse Macedo.

Os supermercados, depois de 6 meses, voltaram a assumir o posto de segmento mais importante para formação da taxa interanual nas vendas. Com alta de 6,3 por cento, responderam por 42,4 por cento do comportamento em 12 meses do varejo.

As vendas do comércio varejista nacional acumulavam de janeiro a novembro de 2011 alta de 7,0 por cento, sendo que encerraram 2010 com crescimento de 10,9 por cento.

JUROS MENORES

Os analistas disseram que o ajuste para cima nos contratos de DI para janeiro de 2013 e janeiro de 2014 tende a ser mitigado no médio e longo prazo, favorecendo a queda nas taxas de juros.

"O resultado (das vendas) de novembro é um número forte, mas em algum momento esse número vai arrefecer, mostrando um comportamento mais fraco e mais ameno", afirmou o diretor de Tesouraria do Banco Prosper, Jorge Knauer. "Não influencia muito no médio e longo prazo a taxa de juros", acrescentou.

Para o estrategista-chefe do WestLB, Luciano Rostagno, o crescimento de 1,3 por cento aponta recuperação da economia no último trimestre, evitando uma recessão técnica do país. "A economia deve ganhar fôlego no quarto trimestre, nada muito expressivo, e apresentar recuperação gradual", disse Rostagno, apostando numa expansão de 0,5 por cento da atividade de outubro a novembro e um crescimento de 2,9 por cento em 2011.

Com as medidas de estímulo ao consumo tomadas pelo governo no final do ano, o mercado de trabalho bastante aquecido e o crescimento na renda -incluindo o aumento do salário mínimo-, a economia deve ganhar força neste ano.

Com as medidas de estímulo ao consumo tomadas pelo governo no final do ano, o mercado de trabalho bastante aquecido e o crescimento na renda -incluindo o aumento do salário mínimo-, a economia deve ganhar força neste ano.

O Banco Santander afirmou em comunicado que o resultado das vendas no varejo é consequência da melhoria do mercado de trabalho e do crescimento da confiança do consumidor.

(Reportagem adicional de Tiago Pariz; Edição de Patrícia Duarte)