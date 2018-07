Vendas no varejo devem crescer 11,5% em 2013, diz IDV As vendas reais do varejo brasileiro devem crescer em torno de 11,5 por cento em 2013 na comparação com este ano, com alta de 5 por cento nas vendas comparáveis, segundo estimativas do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) apresentadas nesta segunda-feira.