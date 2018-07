Vendas no varejo do país sobem 1,1% em agosto As vendas do comércio no país em agosto cresceram mais que o esperado, mostraram dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As vendas em agosto foram 1,1 por cento maiores do que o registrado em julho. Na comparação com agosto do ano passado, o aumento verificado foi de 9,8 por cento. Analistas consultados pela Reuters esperavam um aumento mensal de 0,3 por cento e de 8,7 por cento na comparação anual. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier; texto de Renato Andrade)