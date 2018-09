Vendas no varejo têm em abril maior queda da série

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou nesta quarta-feira que o volume de vendas caiu 3,0 por cento sobre março, maior baixa desde o início da série histórica, em 2000, e avançou 9,1 por cento ante abril de 2009, menor taxa desde novembro do ano passado.

Mesmo assim, foi o segundo melhor resultado para um mês de abril, de acordo com o IBGE.

"Em abril, houve um movimento geral da economia de arrefecimento. Leio isso como uma acomodação. Alguns indicadores de maio já se recuperaram, como a produção de veículos", avaliou o economista do IBGE Reinaldo Pereira.

"Não acho que essa queda seja uma tendência ou uma inflexão do comércio. Acho que foi um movimento pontual... O mercado interno continua forte."

Para ele, o aumento do juro básico no final de abril --justamente para frear a economia de um superaquecimento-- já pode ter influenciado o varejo, "porém muito pouco".

Analistas ouvidos pela Reuters previam queda mês a mês de 1,5 por cento --com previsões entre baixa de 0,8 e 2,3 por cento-- e elevação anual de 10,4 por cento --com estimativas variando de 8,3 a 13,1 por cento.

"Na relação abril/março com ajuste sazonal, apenas duas das 10 atividades pesquisadas registraram alta no volume de vendas: Outros artigos de uso pessoal e doméstico (+2,5 por cento) e Tecidos, vestuário e calçados (+2,2 por cento)", acrescentou o IBGE.

Na comparação com abril do ano passado, todas as oito atividades do varejo obtiveram aumento no volume de vendas, com destaque para Móveis e eletrodomésticos (+22,7 por cento).

O desempenho das vendas em março frente a fevereiro foi revisto para alta de 2,1 por cento. O dado divulgado anteriormente mostrava avanço de 1,6 por cento.

FIM DO INCENTIVO FISCAL

No chamado varejo ampliado, o setor de Veículos, motos e peças caiu 11,7 por cento e empurrou o índice expandido para uma queda de 4,7 por cento. O segmento de material de construção caiu 0,9 por cento.

"O fim do incentivo dado pela redução do IPI influenciou nesse resultado", acrescentou o economista do IBGE.

Mas outros impulsos devem continuar presentes, ajudando o varejo nos meses seguintes.

Pereira lembrou que o reajuste de 7,7 por cento para aposentados que ganham acima de um salário mínimo vai injetar "mais gás" na economia. Além disso, outras variáveis que contribuem para o consumo seguem robustas, como aumento da oferta de crédito, crescimento da renda e da massa salarial e redução do desemprego.

"Acho que, como na crise, o mercado interno ainda vai ter este ano um papel relevante", estimou.