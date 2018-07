Vendas reais dos supermercados devem subir 3,5% em 2013

Segundo a Abras, as vendas no ano passado avançaram 5,3 por cento, acima da expectativa da entidade de alta de 5 por cento.

Em dezembro apenas, as vendas tiveram crescimento de 5,37 por cento sobre o mesmo mês do ano anterior.

Em termos de volume, as vendas foram 0,6 por cento menores no ano passado como um todo em relação a 2011, refletindo preços mais altos e mudanças no comportamento do consumidor. Em 2011, o volume de vendas havia crescido 1,7 por cento ante 2010, segundo dado revisado pela Abras.

A cesta que contém principalmente produtos de bazar foi a principal responsável pela queda das vendas em volume, com recuou de 5,3 por cento no ano passado, seguida pela cesta de higiene, cujas vendas foram 1,6 por cento inferiores.

A associação apresentou ainda os dados da cesta AbrasMercado, composta por 35 produtos e calculada pela GfK, que em dezembro subiu 1,47 por cento sobre o mês anterior, para 341,80 reais. No ano, o valor da cesta aumentou 7,27 por cento.

(Por Vivian Pereira)